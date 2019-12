Regione Piemonte, sostegno per il superamento delle barriere architettoniche

Nella seduta di Giunta del 17 dicembre è stata approvata la proposta di deliberazione sulle “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, presentato dagli assessori alle Politiche della Casa, Chiara Caucino, e al Bilancio, Andrea Tronzano.

Il provvedimento individua criteri e indirizzi per il riparto e l’assegnazione delle risorse statali e regionali ai Comuni, nonché per la rendicontazione di contributi liquidati ai Comuni richiedenti.

In particolare, con riferimento ai contributi statali e regionali è previsto che le risorse disponibili siano destinate a soddisfare il fabbisogno rappresentato dalle domande degli invalidi parziali dal 1989 al 2017, pari a 6.403.106 di euro, in aggiunta alle domande degli invalidi parziali raccolte nel corso della rilevazione straordinaria effettuata nel 2018, comprensive dell’ulteriore fabbisogno al 2017, invalidi totali e parziali, rispettivamente di 189.635 euro e 23.441 euro. Nel complesso, quindi, viene coperto un fabbisogno di 6.616.183 di euro.

“Sono molto soddisfatta – ha dichiarato Caucino – dell’approvazione di questo provvedimento, soprattutto perché esauriamo una richiesta trentennale in giacenza ai Comuni. Questo atto rappresenta un obiettivo di primaria importanza, sia a livello urbano, sia a livello sociale. L’accessibilità è un indice di civiltà per ogni paese ed è dovere delle Istituzioni favorire l’eliminazione di ogni barriera, per permettere a chi è più svantaggiato di accedere a uno spazio e muoversi liberamente al suo interno, per poter usufruire della propria abitazione in maniera indipendente, al pari delle persone che non hanno limitazioni”.

“Il sostegno a chi è meno fortunato – continua l’Assessore al Bilancio Andrea Tronzano – è un atto doveroso per un ente pubblico. Aver approvato questo provvedimento nel mese in cui ricorre la giornata internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre) è un gesto concreto che ci deve far comprendere come con l’aiuto di tutti possiamo veramente vivere in un mondo migliore accessibile a tutti”.