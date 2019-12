Raccolta rifiuti, trasporti e servizi Asp: le variazioni nelle festività natalizie e di inizio anno

Durante le festività natalizie e di inizio anno, alcuni servizi di Asp effettueranno variazioni.

Raccolta rifiuti

Martedì 24 dicembre, vigilia di Natale, non sarà effettuata la raccolta serale di plastica e lattine nel centro cittadino. Sarà anticipata a lunedì 23 dicembre: i sacchetti dovranno essere esposti su strada comunale dalle ore 19 alle ore 20,30.

Mercoledì 25 dicembre non sarà effettuata la raccolta porta a porta dei rifiuti che sarà anticipata o posticipata.

Saranno anticipate a martedì 24 dicembre le raccolte dell’organico e dell’indifferenziato nella zona cittadina 3 (Strada Fortino, corso Dante fino ai numeri 133-116, largo Martiri, via Fontana, via del Cavallino, via Micca, corso Milano, via Marello, via Monte Rainero, corso Volta e vie limitrofe). Lo svuotamento dei cassonetti avverrà a partire dalle ore 13.

Saranno posticipate a giovedì 26 dicembre le raccolte di organico, carta, plastica e lattine nella zona cittadina 6 (corso Cavallotti, corso P. Chiesa, viale Don Bianco, corso G. Ferraris, corso Gramsci, piazza L. da Vinci, piazza Marconi, corso Matteotti, piazza San Giuseppe e vie limitrofe). I contenitori di organico e carta saranno svuotati a partire dalle ore 13; i sacchetti di plastica e lattine dovranno essere esposti su strada comunale entro le ore 13.

Sarà posticipata a venerdì 27 dicembre la raccolta serale di carta e cartone, nel centro cittadino, per attività commerciali, attività artigiane e uffici. L’esposizione su fronte strada dovrà essere effettuata entro le ore 13.

Martedì 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno, non sarà effettuata la raccolta serale di plastica e lattine nel centro cittadino. Sarà anticipata a lunedì 30 dicembre: i sacchetti dovranno essere esposti su strada comunale dalle ore 19 alle ore 20,30.

Mercoledì 1 gennaio i rifiuti non saranno ritirati, ma i turni di raccolta verranno anticipati o posticipati.

Saranno anticipate a martedì 31 dicembre le raccolte dell’organico e dell’indifferenziato nella zona cittadina 3. Lo svuotamento dei cassonetti avverrà a partire dalle ore 13.

Saranno posticipate a giovedì 2 gennaio le raccolte di organico, carta, plastica e lattine nella zona cittadina 6. I contenitori di organico e carta saranno svuotati a partire dalle ore 13; i sacchetti di plastica e lattine dovranno essere esposti su strada comunale entro le ore 13.

Sarà posticipata a venerdì 3 gennaio la raccolta serale di carta e cartone, nel centro cittadino, per attività commerciali, attività artigiane e uffici,. L’esposizione su fronte strada dovrà essere effettuata entro le ore 13.

Lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, gli operatori di Asp saranno regolarmente al lavoro per garantire la raccolta porta a porta dei rifiuti.

In tutte le festività la raccolta dei rifiuti nelle frazioni seguirà i calendari precedentemente diffusi dal Comune di Asti e pubblicati sul sito internet www.asp.asti.it

Servizio: Igiene Urbana – sportello distribuzione sacchetti e contenitori

Venerdì 27 e sabato 28 dicembre lo sportello distribuzione sacchetti e contenitori della sede Asp di corso Don Minzoni 86 sarà chiuso.

Ecocentro

Mercoledì 25, giovedì 26 dicembre, mercoledì 1 e lunedì 6 gennaio il centro di raccolta rifiuti di via Ceca sarà chiuso.

Trasporti

Mercoledì 25 dicembre e mercoledì 1 gennaio i bus delle linee di trasporto urbano non circoleranno. Nelle giornate di giovedì 26 dicembre e lunedì 6 gennaio saranno attive le corse delle linee festive A e B.

Da lunedì 23 dicembre le linee scolastiche saranno sospese; i bus riprenderanno la regolare circolazione a partire da martedì 7 gennaio.

Servizi cimiteriali: sportello illuminazione votiva

Venerdì 27 dicembre lo sportello per l’illuminazione votiva del Cimitero Urbano di Asti (viale Don Bianco 34) sarà chiuso.

Per informazioni, tel. 0141.434611 e www.asp.asti.it