Quarta domenica di Avvento: il Vangelo di oggi, domenica 22 dicembre

E’ la quarta domenica di Avvento, si accende la quarta candela, quella della Luce di chi si fida di Te.

«A lui sarà dato il nome di Emmanuele, che significa “Dio con noi”»

(Mt 1, 23)

Padre del cielo, perché possiamo imparare a fidarci di te, ci doni Gesù, tuo Figlio, perché stia sempre accanto a noi. Rendici “Chiesa in uscita”, in modo da testimoniare la forza del Vangelo nella vita quotidiana.

Il Vangelo di domenica 22 dicembre:

Antifona

Stillate dall’alto, o cieli, la vostra rugiada e dalle nubi scenda a noi il Giusto; si apra la terra e germogli il Salvatore. (Is 45, 8)

Vangelo

Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, della stirpe di Davide.

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 1,18-24

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto.

Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati».

Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa “Dio con noi”.

Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.