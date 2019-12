Prima uscita per gli Ecorunners Astigiani, di corsa per pulire la città

Mantenersi in forma avendo cura dell’ambiente, è con questo proposito che un folto gruppo di podisti e camminatori insieme agli “Ambasciatori dello sport della città di Asti” si son dati appuntamento sabato 21 in piazza Nostra Signora di Lourdes ad Asti con guanti e sacchetti per una camminata abbinata alla raccolta dei rifiuti abbandonati.

Prima del via l’evento è stato ufficializzato con un simbolico taglio del nastro a decretare il via della nuova avventura con protagonisti gli Ambasciatori Gianfranco Chiaranda Angelo Marchione e Naldo Turello ed i bambini che accompagnati dai genitori hanno poi compiuto diligentemente l’intero percorso passando dalla zona borbore al parco Rivo Crosio per poi fare rientro in piazza Nostra Signora di Lourdes con considerevole risultato in termini di raccolta di plastica lattine ed indifferenziata regolarmente smaltiti all’arrivo.

È stata una grande soddisfazione per tutti i partecipanti ed un gesto concreto da parte dello sport astigiano nei confronti della tutela dell’ambiente.

Correre e raccogliere rifiuti in una parola fare “plogging” è una attività fisica nata in Svezia nel 2016 e che, grazie ai social sta trovando crescente consenso in tutto il mondo…. e da oggi anche tra le nostre colline, divertente e necessario a cavallo tra due decenni.

Per sapere di più, i podisti ecologici hanno creato un Gruppo pubblico su Facebook Ecorunner’s Astigiani… di corsa per l’ambiente.