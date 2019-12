“Prevenire le aggressioni”: presentata la brochure della Questura di Asti che va in aiuto alle donne

Ancora un’importante iniziativa della Questura di Asti in aiuto alle donne.

E’ stata infatti presentata con una conferenza stampa la brochure realizzata dalla Questura di Asti “Prevenire le aggressioni: suggerimenti per le donne per muoversi in sicurezza in città”, un opuscolo che si potrà trovare, oltre che presso la questura, anche in Comune, oppure sulla pagina facebook e sul sito internet della Questura di Asti.

Il vademecum ha l’obiettivo di fornire alle donne validi strumenti per adottare un giusto atteggiamento e comportamento in situazioni di potenziale pericolo; non è infatti possibile prevenire un’aggressione, però è possibile ridurne il rischio se vengono seguiti semplici suggerimenti.

I testi e la grafica sono stati curati da Silvia Barbero, Assistente Capo Tecnico Coordinatore della Polizia di Asti, le immagini, che sono tutte ambientate in Asti città, sono a cura di Patrizia Mennitti, Funzionario Economico Finanziario, la grafica è a cura di Alessandro Zaccone, Vice Sovraintendente Tecnico Infermiere della Polizia. Al progetto, voluto dal Questore Alessandra Faranda Cordella e dalla dirigente dell’Anticrimine, Daniela Campasso, ha collaborato anche il dottor Cosimo Esposito.