Nominati i componenti della Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Alba

La Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Alba si è riunita martedì 17 dicembre 2019 nel Palazzo comunale per il rinnovo del consiglio di presidenza, come richiesto dallo statuto.

L’incontro è iniziato con un momento di ricordo dell’avv. Cristina Guglielmoni che per molti anni è stata uno stimato membro della Consulta Pari Opportunità.

L’assemblea ha quindi proceduto alle votazioni eleggendo come presidente Ivana Sarotto (ANDOS), carica che ha già rivestito con ampie soddisfazioni nel precedente mandato amministrativo. Eliana Faccenda (Lista Per Alba – Cirio) è stata nominata vice presidente e Micaela Delsanto (Gruppo Terziario Donna) segretario della Consulta.

L’Assessore alle Pari Opportunità Carlotta Boffa, che ha aperto e coordinato i lavori della prima assemblea, ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale commentando: “Là dove le tentazioni individualistiche e gli elementi di separazione e differenziazione sociale lacerano e frammentato la vita della comunità, la consulta, con la sua presenza e la sua attività, ci ricorda che la discriminazione è solo una manifestazione di paura e di ignoranza. Il nostro personale punto di vista è solo uno dei tanti possibili, ed è incompleto e parziale se rimane isolato in posizione giudicante. La costante opera di aggregazione e di sensibilizzazione della Consulta, contribuisce ad offrire opportunità di confronto e di scambio utili alla crescita umana e sociale della nostra comunità.”

In attuazione del principio di parità sancito dall’art. 3 della Costituzione Italiana l’Amministrazione comunale di Alba ha istituto nel 1994, la Consulta comunale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

La Consulta è un organo permanente di consultazione in campo economico, sociale, culturale e politico, ispirata alle leggi regionali 46/86 e 43/92, nonché alle vigenti normative nazionali ed europee in materia di Pari Opportunità. I componenti della Consulta, rappresentanti delle diverse realtà che operano nella vita sociale, politica ed economica locale, vengono nominati dal Sindaco, su indicazione delle rispettive Organizzazioni di appartenenza.