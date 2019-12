L’Associazione Nicese Tutela Animali sarà presente presso il Centro Commerciale La Fornace-Il Gigante a Nizza Monferrato, fino a martedì 24 dicembre per il confezionamento dei pacchetti natalizi.

Un’occasione per farsi conoscere e per raccogliere fondi per le attività dell’associazione. Ulteriori informazioni: anitanizza@alice.it