Nella frenesia del Natale… Dona un Sorriso

Il Natale è la celebrazione cristiana in cui si festeggia la nascita di Gesù, ma va da sé come sia diventata una festa in cui l’affanno per la corsa ai regali e agli acquisti per pasti luculliani.

Ci si può però anche fermare un momento, per donare un sorriso. Il progetto dell’associazione “La Movida Eventi” ha fatto prendere un attimo di pausa a tante persone, dai bambini della Scuola dell’Infanzia di San Martino Alfieri, ai grandi, diversi titolari di attività ed aziende, o di privati cittadini che hanno scelto di donare per sostenere “Dona un sorriso”, attraverso il quale Nicoletta Grimaldi e il suo staff arricchisce il Natale di Casa U.G.I. e dei bambini malati di tumore ricoverati presso l’Ospedale Regina Margherita di Torino.

Ci vuole poco, un piccolo gesto, un pacchetto in più destinato ad un bambino, che sarà sicuramente felice di riceverlo. “Dona un sorriso” sta volgendo al termine: dopo il raduno dei Babbi Natale del 1 dicembre, domenica 22 presso il Villaggio di Natale di Manufatti Sant’Antonio, a Monticello d’Alba, si potrà celebrare la solidarietà con un brindisi tutti insieme, con bollicine, pandoro e panettoni offerti dalla Concessionaria Mazda.

L’apppuntamento è per le 16 di domenica 22 dicembre: e se si vorrà, si potrà ancora donare, portando giochi (nuovi e non peluche) che verranno consegnati direttamente da “La Movida Eventi” a Casa U.G.I.

