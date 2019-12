MarmoinoX contribuisce alla realizzazione del Progetto Protezione Famiglie Fragili del Rotary Club Canelli Nizza Monferrato

Con il Service Progetto Protezione Famiglie Fragili il Rotary Club Canelli-Nizza Monferrato si è impegnato a fornire nel corso dell’anno rotariano 2019-2020 la risorsa economica necessaria per garantire fino a 1300 ore di un Educatore professionale per i figli in età scolare di pazienti oncologici che necessitano di aiuto per completare l’anno scolastico.

MarmoinoX con questo dono contribuisce alla realizzazione del service Progetto Protezione Famiglie Fragili.

Le calze in cotone 100% supima cotton Intimissimi riportano ricamato il logo “Il Rotary connette il mondo” del presidente del Rotary International Mark Maloney.

Partnership a sostegno del progetto il Gruppo Intimissimi.