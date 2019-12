“Le parole festive”, raccolta poetica di Max Ponte e Andrea Laiolo

I poeti Max Ponte ed Andrea Laiolo, entrambi nati ad Asti, presentano una raccolta poetica dedicata al tema della festa dal titolo “Le parole festive”, in tiratura limitata per il marchio Granchiofarfalla.

Si tratta di un libretto di 22 poesie che verrà diffuso in questi giorni attraverso gli autori e le loro presentazioni.

Scritto a quattro mani, i componimenti si propongono di affrontare l’aspetto festivo della poesia.

Le liriche non toccano soltanto alcune ricorrenze come il Natale, il Ferragosto, il Compleanno, ma cercano di cogliere il sacro, il gioco, l’attesa che costituiscono questi momenti – scrivono gli autori nell’introduzione – La poesia stessa per chi scrive in versi è una festa. In una società largamente estetizzata da un’allegrezza di superficie tali poesie cercano di andare alle fonti della festa, di cantare e di rivelare ciò che è rimasto velato”

Max Ponte e Andrea Laiolo sono molto attivi nella scrittura nonché nella conduzione di eventi letterari. Per informazioni sugli eventi legati al libro: pagina Facebook “Granchiofarfalla”.