L’associazione Con Te OdV regala un ecografo portatile al reparto di Oncologia

Grazie alle donazioni ricevute, il sogno è finalmente diventato realtà. L’associazione Con Te OdV proprio in questi giorni, in prossimità del Natale, ha regalato un ecografo portatile al reparto di Oncologia dell’Ospedale “Cardinal Massaia” di Asti.

Un progetto che si è finalmente concretizzato grazie alla solidarietà di molte persone e all’impegno dei volontari, che si sono spesi incessantemente in favore dell’associazione, condividendone obiettivi e finalità.

Dopo l’auto donata ad aprile

Dopo la Fiat Panda acquista ad aprile e data in comodato gratuito al personale sanitario dello stesso reparto oncologico, un nuovo e importante dono da parte dell’associazione astigiana, che servirà soprattutto per le visite domiciliari, evitando così ai pazienti sofferti trasferimenti.

Uno strumento utile per visitare pazienti non più trasportabili

L’ecografo portatile, infatti, è uno strumento con cui si potranno visitare pazienti non più trasportabili o non più in grado di muoversi per recarsi all’ospedale. Lo strumento permetterà, quindi, di ridurre notevolmente disagi e difficoltà.

L’asta di ombrelli autografati

L’acquisto dell’ecografo portatile è stato reso possibile anche grazie alle numerose iniziative solidali organizzate dall’associazione Con Te OdV, a cominciare dall’asta degli ombrelli colorati autografati dall’attore canellese Andrea Bosca, nel febbraio 2019.