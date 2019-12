La Polizia Municipale potrà inviare multe tramite la PEC

È attivo il servizio di invio via pec delle sanzioni comminate dalla Polizia Municipale di Asti.

Dopo un peridio di adeguamento dei sistemi tecnologici del Comune per l’interlocuzione con la banca dati ufficiale per l’invio massivo, da metà settembre è in utilizzo questo sistema di invio per chi possiede un indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

“Il Corpo della Polizia Municipale di Asti è il primo settore del Comune di Asti ad inviare comunicazioni massive via PEC ai cittadini. Dopo una lungo lavoro di equipe tra Sistemi Informativi e Polizia Municipale, da metà settembre abbiamo incominciato con questo servizio di invio delle sanzioni comminate, partendo dalle persone giuridiche per poi passare anche alle persone fisiche dotate di PEC: dopo qualche mese di prova, i dati ci dicono che le multe inviate con questo strumento sono prossimi al 35% del totale. Nella situazione odierna, prevediamo pertanto un risparmio annuale per il Comune di Asti di circa 60mila € in parte corrente, risorse che possono essere allocate in altri capitoli di bilancio. Inoltre il costo per il sanzionato è di 6 € a fronte dei 19,20 € della lettera postale cartacea” commenta l’Assessore alla Polizia Municipale Marco Bona.

“Questo è uno dei tanti esempi di come la nostra Amministrazione cerca quotidianamente di ottimizzare la spesa in parte corrente, viste le ristrettezze economiche che gli Enti Locali sono costretti a far fronte. In particolar modo se la tecnologia permette un risparmio, ancor meglio. Il capitolo delle spese postali cuba centinaia di migliaia di euro all’anno, e si trattano di spese dovute che non dipendono da scelte politiche ma che il Comune è costretto a sostenere. Inoltre se consideriamo che rientriamo in tali spese solo nel momento in cui il cittadino paga la sanzione, trovare metodi di risparmio è importante e necessario.” conclude il Sindaco di Asti Maurizio Rasero.