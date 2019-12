La Cooperativa della Rava e della Rava pronta per un inizio di 2020 alla grande

Parte alla grande il 2020 della Cooperativa della Rava e della Fava per un anno veramente speciale.

Sono arrivate le calze della Befana artigianali nei due punti vendita Rava e Fava con servizio personalizzabile di confezionamento; in materiale naturale, juta e/o cotone, pronte per essere riempite con i dolci bio-equo-solidali della tradizione.

Quest’anno saranno dedicati due pomeriggi speciali per ‘Aspettando…la Befana’: venerdì 3 e sabato 4 presso la Bottega di via Cavour 83 in Asti laboratorio di costruzione giocattoli con materiale di recupero. Tutti sono invitati a portare da casa calze vecchie, la carta dei doni natalizi, bottoni, stoffa, nastrini colorati, ecc. Merenda per tutti in compagnia… della Befana.

Da sabato 4 è tempo di saldi alla Bottega Altromercato con ‘Siamo Ridotti Bene’: il prezzo scontato su abbigliamento ed accessori non andrà ad intaccare il giusto prezzo corrisposto ai produttori.

E sabato 11 dalle ore 16 in Bottega di via Cavour è tempo della Festa-Premiazione del concorso natalizio ‘Pensieri di pace per un Natale di Fratellanza’ giunto alla sua quarta edizione. Festa con tutti i bambini delle scuole partecipanti.

GENNAIO 2020 PRIMA QUINDICINA