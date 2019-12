Interventi di manutenzione stradale a Nizza Monferrato: riasfaltate diverse strade

Strade più sicure a Nizza Monferrato dopo i recenti interventi di manutenzione viaria che hanno interessato diversi tratti della rete stradale cittadina che collegano il centro ai paesi limitrofi.

In totale sono stati riasfaltati 5000 metri quadrati di carreggiata, corrispondenti in lunghezza a un tratto di 1200 metri. I lavori, per cui sono stati stanziati circa 40000 euro, sono stati condotti dalla ditta “Robur” di Montegrosso d’Asti e risultano allo stato attuale ultimati.

Nello specifico, le zone coinvolte dagli interventi ordinari sono state Strada S. Michele, Strada Mollie, Strada S. Nicolao, Strada Annunziata, Strada Sernella, Strada Colania e Strada Boidi.

Foto di repertorio fonte Pixabay.com