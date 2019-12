Ennesimo incidente stradale nell’astigiano.

Questa mattina a Costigliole d’Asti, in strada Sant’Anna, un’auto è uscita di strada ed è finita in una scarpata. Non si conosce ancora la dinamica dell’incidente, ma non risultano coinvolte altre vetture.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Asti per estrarre il guidatore dall’auto e affidarlo alle cure del personale del 118.