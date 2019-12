Il Natale visto con gli occhi dell’agnello: domenica a Canelli in scena “El Natal del berin”

Continua la programmazione al riaperto Teatro Balbo di Canelli gestito dal Teatro degli Acerbi, grazie al contributo del Comune di Canelli e delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Torino e Cassa di Risparmio di Asti, oltre che degli sponsor coinvolti nel progetto.

Domenica 22 dicembre alle 17 appuntamento pomeridiano natalizio dal sapore popolare e con la tradizione piemontese: sarà in scena la narrazione “El Natal del berin. Il Natale visto con gli occhi dell’agnello” di e con Fabio Fassio, con i canti natalizi eseguiti dal vivo dalla musicista Simona Colonna.

L’evento è parte anche di “Canelli il villaggio di Natale” organizzato dal Comune con la collaborazione di associazioni e commercianti.

Le canzoni più classiche della tradizione natalizia saranno eccezionalmente eseguite dal vivo e cantate dalla virtuosa violoncellista solista Simona Colonna, recente ospite al Premio Tenco 2019 e faranno da contrappunto al racconto in vernacolo piemontese di Fabio Fassio. Lo stile ammicca a quello di Dario Fo nel suo Mistero Buffo, ma il lavoro è soprattutto un quadro popolare, un grande Presepe in cui la fanno da padroni gli animali, specchio di vizi e virtù umane.

L’agnello Bertu, figlio della pecora Berta intraprende un viaggio che, nella notte di Natale lo mette nei guai, lo sperde e lo ritrova fino alla capanna del Bambinello in un gioco di comicità e poesia che, per un’ora, trasporta lo spettatore nell’atmosfera natalizia più genuina.

Al termine brindisi natalizio in collaborazione con Osteria dei Meravigliati, Bosca e associazione produttori moscato di Canelli.

Biglietti: euro 8 intero, euro 10 ridotto.

Prevendita presso l’Osteria dei Meravigliati (via GB Giuliani 29, Canelli) negli orari: tutti i giorni dalle 11 alle 15, da mercoledì a domenica anche dalle 18 alle 20.

Per prenotazioni: cell. 3334519755, mail teatrobalbocanelli@gmail.com.

Da questa settimana è possibile acquistare alla prevendita “Balbo box Theatre”, un mini abbonamento per regalare una poltrona in esclusiva a teatro per 4 spettacoli all’attesa stagione teatrale 2020 del Teatro Balbo, che inizierà a metà gennaio.