Il Natale solidale degli studenti e del corpo docente del liceo scientifico di Asti

Prima di concedersi un meritato riposo dalle attività scolastiche, dirigenza, insegnanti e studenti del Liceo Scientifico “Vercelli” di Asti hanno trovato il tempo per rivolgere un pensiero e dedicare il proprio impegno a chi si trova in condizioni disagiate e difficili.

Con tre iniziative, infatti, sono stati raccolti fondi per sostenere alcune cause degne di impegno, rivolgendo sforzi e attenzioni tanto nell’ambito locale, quanto su quello nazionale.

A sostegno dell’instancabile impegno di Aldo e Marina Bergoglio, in memoria della figlia Sarah, sono stati raccolti 670 euro che saranno impiegati per l’acquisto di latte in polvere nell’orfanotrofio in Madagascar che ospita gli interventi benefici del “Progetto Sarah”.

Per supportare la pluridecennale attività che la fondazione Telethon profonde nella cura alle malattie genetiche rare, inoltre, il Liceo Vercelli ha raccolto 1150 euro per contribuire alla ricerca.

Negli ultimi giorni di scuola, infine, a favore dell’azione di accoglienza che il Centro diurno della Caritas astigiana “Il Samaritano” garantisce alle persone in necessità, senza fissa dimora e non, la mobilitazione dei ragazzi della scuola ha portato a raccogliere 427 euro.