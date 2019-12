Il miele, da idea regalo a grande sorpresa in cucina

Marentino è una piccola città cullata dalle dolci forme della collina di Torino, nella zona del chierese, ed è fiera esponente della devozione al lavoro e delle eccellenze enogastronomiche che contraddistinguono il Piemonte.

Eletta Città del Miele nel 2007, Marentino si è consacrata al miele attraverso produzione, iniziative e attività dal fondamentale peso culturale e didattico che ne fanno un’imperdibile meta del turismo “di contenuto”.

Marentino ogni anno organizza la Fiera Regionale del Miele che, nel 2019, si è rinnovata e arricchita offrendo al pubblico non solo il mercato dei produttori, ma una serie di iniziative volte alla conoscenza del miele e del suo utilizzo in cucina come ingrediente protagonista, capace di conferire ai piatti caratteristiche uniche in fatto di equilibrio di sapori e profumi.

Lo stesso anno ha visto anche l’esordio della fiera nel mondo social, con la creazione della pagina Facebook, fatto che ha rafforzato il ruolo dell’evento come punto di riferimento della cultura mellifera e dei rapporti di questa con la cucina.

Grazie alla partnership con il sito LIBRICETTE.eu della torinese Paola Uberti, la Fiera Regionale del Miele di Marentino offre al pubblico un nuovo eBook gratuito di ricette di cucina e contenuti culturali dedicato al miele inteso come alimento fondamentale per la salute dell’uomo e come ingrediente chiave per realizzare piatti squisiti, da quelli semplici a quelli complessi, partendo dall’aperitivo, arrivando al dessert.

Paola Uberti, autrice dell’eBook, ha creato le ricette con i mieli messi a disposizione dagli apicoltori che hanno partecipato all’edizione 2019 della Fiera Regionale del Miele. Le ricette hanno lo scopo di evidenziare che i mieli, ciascuno con la sua unicità, sono ingredienti trasversali che caratterizzano i piatti conferendo loro un carattere ammaliante e sapori deliziosi, di concerto con gli altri elementi, a patto di rispettare abbinamenti coerenti e di sdoganare i mieli stessi dal ruolo di semplici sostituti dello zucchero di barbabietola o di canna.

Il miele, infatti, può sì conferire dolcezza a un piatto, ma la sua natura di scrigno multisensoriale che ne rivela l’origine botanica lo rende un ingrediente determinante, non un semplice dolcificante.

Paté di melanzane, Flan di peperoni, Carciofi ripieni, Pane Veloce al Vino, Risotto con Prosciutto Crudo di Cuneo, Polpette di tonno, Muffin cacio e pepe, Confettura di pesche e pomodorini, Crema pasticciera, Budino di yogurt, Torta di nocciole, Torta di mele sono solo alcune delle ricette con il miele che il pubblico può trovare nell’eBook gratuito.

L’eBook dal titolo Le ricette della Fiera del Miele di Marentino è disponibile sul sito www.libricette.eu oppure cliccando su questo link: http://libricette.eu/ebook/ FRMM19_eBook_Ricette-Miele_By- LIBRICETTE.pdf