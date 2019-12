I desideri di Natale dei bambini della 5a della Scuola Primaria Bottego di Quarto d’Asti

Anche la classe quinta della Scuola Primaria Bottego di Quarto d’Asti ci hanno mandato i loro pensieri di Natale. Eccoli qui, con i loro desideri e gli auguri per tutti.

Il mio desiderio per Natale è di stare di più con la mamma e la mia famiglia.

Penso che questo Natale sarà unico perché torna mia zia dall’America e noi siamo felicissimi, non vediamo l’ora di riabbracciarla.

Camilla

Io non vorrei avere compiti delle vacanze, vorrei che venissero tutti i miei parenti e che tutti fossero felici. Mi piacerebbe anche che si smettesse il razzismo verso Mario Balotelli.

Vorrei tante gemme su Brawl Stars e un cagnolino di razza carlino.

Lorenzo C

Per il Natale vorrei tanti libri, un po’ di tranquillità per poterli leggere, vorrei che mia sorella fosse più gentile e rispettosa e che questo Natale possa essere il migliore di tutti i tempi.

Vorrei che Biagio, il mio gatto, birichino, non distruggesse l’albero di Natale, cosicché mia nonna non si arrabbiasse.

Miranda

Io vorrei che non avessimo compiti per le vacanze, vorrei andare in un posto divertente per giocare con la mia famiglia e vorrei che venissero tutti i parenti.

Mi piacerebbe che nevicasse qualche giorno prima di Natale e ricevere i regali che desidero.

Ma la cosa che vorrei di più è che tutti quelli che conosco fossero felici.

Simone R

Per questo Natale ho chiesto il telefono nuovo; sono contenta quando arriva il Natale. Quest’anno vado in Marocco con papà.

Per tutto il mondo io vorrei felicità, niente guerre, più pace e serenità.

Leila

Per Natale vorrei una nuova cover, un collare per il mio cane e vorrei che anche dopo Natale non si inquinasse più il mondo.

Vorrei anche che tutti fossero felici e non più tristi, arrabbiati, paurosi ma felici!

Giulia

Io vorrei una maglia e una felpa degli All Black Fifa 20 e un pallone da rugby per fare allenamento visto che mi piace questo sport oltre al calcio, così quando sono fuori posso giocare e finire l’allenamento.

Da tutti i compagni vorrei più gentilezza.

Edoardo N

Io vorrei ricevere un drone da mia zia e una versione di Super Mario dal nonno. Vorrei che la mia famiglia fosse felice. So per certo che mio papà mi farà il regalo più bello del mondo: il giorno del mio compleanno mi porterà a fare un viaggio.

Juri

Buon Natale.

Io quest’anno vorrei tanto ricevere come regalo una chitarra, però la cosa principale che vorrei è che i miei genitori stessero un po’ di più con noi.

Vorrei anche che le mie compagne mi fossero più amiche.

Alice

Per questo Natale vorrei ricevere il regalo più bello del mondo (per me): essere preso nella Juventus. E siccome c’erano altri ragazzi insieme a me che facevano il provino, spero che vengano presi anche loro.

Oltre a questo spero che ognuno riceva il suo regalo ed auguro a tutti un Buon Natale.

Edoardo B

Vorrei festeggiare il Natale in compagnia e con tanta felicità, che nel mondo ci fosse, per tutti e soprattutto per un mio amico, più tranquillità, meno rabbia e più pace tanto da evitare le guerre e mi piacerebbe che Edo passasse il provino alla Juventus.

Simone C

Io vorrei lo Just Dance 2020 perché mi piace ballare, vorrei il Nerf perché mi diverto un sacco; vorrei dragon ball fighterz nintendo perché è stato sempre il mio anime preferito e il Lego Marvel Avengers tower perché mi piace costruire.

Gabriele

Per il Natale 2019 vorrei tanto delle scarpe della Puma rosse, un tamburello nuovo, 950 gemme su Brawl Stars e vorrei poter giocare nuovamente a Fortnite.

Vorrei anche un Natale sereno da passare con la mia famiglia e mi piacerebbe che, in questo periodo, nessuno si facesse male.

Francesco

Io vorrei che a Natale cenassimo tutti insieme per aspettare Babbo Natale e aprire tutti insieme i regali.

A Natale vorrei ricevere una moto da cross, un quod e la PS4 Pro con Fortnite e internet in tutta la casa.

Emanuele

A Natale vorrei che tutto il mondo fosse in pace, senza guerre. Mi piacerebbe che tutte le famiglie stessero unite per festeggiare insieme senza odiarsi l’uno con l’altro, vorrei che tutti stessero insieme a festeggiare un Natale felice per tutti, noi compresi.

Filippo