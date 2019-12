Grande interesse per il gazebo della Pro.Geo Asti

Ha destato molto interesse, sia nel pubblico che nelle autorità intervenute, il gazebo con cui domenica scorsa 15 dicembre la PRO.GEO Asti, associazione di protezione civile attiva già da qualche anno nella nostra provincia, ha presentato agli astigiani le proprie attività e, in particolare, i progetti in cantiere per essere sempre più vicina alle esigenze della popolazione, non solo in occasione delle calamità più gravi, ma anche per le emergenze quotidiane che possono capitare a tutti.

Al gazebo hanno fatto visita anche il sindaco Rasero, l’assessore alla protezione civile Marco Bona e l’assessore Mariangela Cotto, i quali (così come i numerosi cittadini presenti) hanno mostrato molto interesse per i mezzi e le attrezzature esposte, fra cui quelle per la rimozione dei favi di calabroni, un problema piuttosto diffuso nel nostro territorio.

La PRO.GEO sta infatti organizzando la formazione di una squadra specializzata in questo tipo di interventi, iniziativa che ha subito trovato il sostegno degli amministratori comunali.