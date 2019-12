Gli Auguri di Natale dei bambini della Scuola Primaria di Calamandrana

Anche la Scuola Primaria di Calamandrana ha scelto di partecipare all’iniziativa “I tuoi auguri di Natale su Atnews” ed ecco i pensierini augurali dei bambini, tutti insieme, dalla prima alla quinta. Gli auguri sono stati volutamente proposti senza firme dei bambini, lasciando liberamente spazio alla loro fantasia.

AUGURI DI NATALE

Auguri a tutto il mondo, Buon Natale!

Auguri a tutti i bambini del mondo che siano in pace, in amore e felici.

A Natale tutti i bambini devono essere felici, anche quelli più poveri.

A Natale bisogna essere tutti più buoni, ma anche tutto l’anno.

Ti auguro Buon Natale con gioia, felicità e amore.

Il Natale in tutto il mondo è amicizia e amore.

Bisogna festeggiare il Natale in pace e felicità con tutti.

Il Natale viene festeggiato con amore, pace e felicità.

Auguri di Buon Natale, pace e baci.

Spero che tutti i bambini del mondo si vogliano bene e passino un Buon Natale.

Festeggiare il Natale con tutti lo rende molto speciale.

Il Natale non sono i regali ma l’amore. Auguri!

A Natale spero ci siano tanto amore e pace.

Natale è molto bello perché ci porta le belle cose.

Il natale è famiglia, stare riuniti tutti insieme.

Che questo Natale ci porti una montagna di sogni da realizzare….

Natale è amore, Natale riunisce la famiglia e fa felice i nostri cuori.

Natale è bello! Lo aspettiamo insieme.

Il Natale è alle porte, tutti insieme aspettiamo la nascita del bambino Gesù.

Che la dolce magia del Natale sia sempre con te.

Accendiamo l’amore nei nostri cuori, Buon Natale!

Il Natale lo si sente nel cuore. Tanti auguri!

Il Natale è bello! Ci porta pace, amore e serenità.

Il Natale è famiglia, armonia e amore.

Natale è bello perché ci ricorda la nascita di Gesù.

Natale trasmette felicità! Spero sia Natale tutti i giorni!

Il Natale è un giorno di gioia. Goditelo tutto perché i tuoi amici e i tuoi nemici saranno con te a festeggiare. Buon Natale!

Il Natale è un giorno di festa e di pace e auguro a tutti un Buon Natale di festa.

Tanti auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo a tutti.

A Natale spero che tutti siate felici e contenti. Buon Natale!

Auguri a tutti e che il Natale porti pace e serenità.

Il Natale è bello, il Natale serve a stare in compagnia. A Natale ricevi molti regali, ma non è la cosa più importante. La cosa più importante è divertirsi e stare in compagnia. Buon Natale a tutti.

Tanti auguri non solo ai miei parenti ma a tutti quelli che leggeranno questa frase.

Che il Natale sia nei cuori di tutti i bambini del mondo, e che porti gioia e amore in tutto il mondo.

Il Natale è un momento di unione del mondo dove ognuno sceglie il suo destino. Buon Natale a tutti!

Il Natale non è solo abbuffarsi di cibo ma avere amore per gli altri. Buon Natale a tutti!

Io auguro Buon Natale a tutti i bambini del mondo.

Buon Natale a tutti coloro che ancora devono nascere. Quelli grandi e quelli piccoli.

Buon Natale a te e a tutti i tuoi cari. Ti auguro Buon Natale, festeggialo in compagnia e sarai più felice.

Auguri di Natale, vi auguro un anno di pace e serenità, felice Natale a tutti.

Auguro a tutto il mondo un Buon Natale.

Auguro a tutti i bimbi del mondo tanta felicità e Buon Natale.

Auguro Buon Natale a tutti i miei amici e alle maestre.

Auguro Buon Natale a tutti e che Babbo Natale porti tanti bei doni a tutti.

Ecco dicembre , tutti sono contenti per l’arrivo di Babbo Natale. Oh oh oh, Buon Natale a tutti!

Sotto l’albero arriveranno tanti regali e Babbo Natale, così tutti saranno contenti. Buon Natale a tutti oh oh oh oh.

Non importa cosa c’è dentro ai regali ma chi è intorno a te.

Buon Natale a tutti, finalmente comincia dicembre e spuntano palline di qua e di là. Tutti sono entusiasti dell’arrivo di Babbo Natale.

Spuntano palline e decorazioni e abeti di Natale e presepi. Buon Natale.

A Natale scende la neve e puoi andare a giocare e fare pupazzi di neve. Buon natale a tutti!

Ora è Natale per tutti noi. Tutti i bambini sono felici per l’arrivo di Babbo Natale.

Ogni volta che ami qualcuno è Natale.

Buon Natale a tutto il mondo.

Ogni volta che pensi a qualcuno è Natale.

E’ bello stare insieme. E’ Natale tutti sono felici, tutti sono gentili. C’è babbo Natale, la neve bianca scende e splendono le palline.

Io sono tanto felice, spero che arrivi Babbo Natale. Arriveranno bei regali e sorrisi.

Natale è una festa di felicità. Tanti auguri a tutti i bambini.

Scende Natale nei nostri cuori emozionati.