Gli auguri di Natale con le poesie in piemontese di Luigi Camerano

Anche quest’anno Luigi Camerano, classe 1938, ospite della Casa di Riposo S. Giuseppe di Castelnuovo Don Bosco, ha richiesto di partecipare al Consorso Pensieri di pace indetto dalla Cooperativa della Rava e della Fava riservato alle scuole.

Per il nostro quotidiano online, media partner del concorso, è l’occasione per fare gli auguri ai nostri lettori con due poesie in dialetto Piemontese.

La prima “La pace vera”

La seconda poesia ‘Venisse la pace’