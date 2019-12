Le filastrocche di Natale della V A della scuola primaria “Anna Frank” di Asti con tanti auguri a tutti!

Il mio Natale deve essere speciale

con tante luci e lo spirito di Natale

tra biscottini e panettoni

le cose che non mancano sono i doni.

Per Natale vorrei :stare con la famiglia,divertirmi ma soprattutto abbuffarmi!!! Dove? Semplice :un panettone tra le strade di viale Pilone.

Enrico Pecora

Ciao Natale

sei veramente speciale

Natale, sto mangiando e bevendo

mio zio sta dormendo

in una panchina

c’è una signorina

non vuole festeggiare il Natale

da sola e asociale

lo vuole festeggiare in compagnia

e mi aiuta mia zia Maria

Fabio Lukaj

Il Natale il giorno più bello che ci sia,

tra palloni trottole e regali, sono veramente cose speciali.

Ma le cose più importanti che ci siano

pace, tranquillità e felicità.

Giorgio Neagu

Tanti regali da regalare…

andiamo a comprare!

Il natale è stupendo

tanti auguri da tutto il mondo.

Rosso e verde, I principali colori.

A Natale si mangia il pandoro

ti adoro come l’oro.

Comunque parlando di Natale

il rosso è il colore principale.

Rebecca Stefani

Pasqua è piena di sorprese,

Carnevale è mascherato

e a San Valentino si regala cioccolato;

mentre a Natale volano gli auguri

da tutta Italia, veloci come siluri.

La cosa in comune è il colore

rosso e verde…è tradizione!

Invece parlando di regali

devono essere unici e speciali,

è Natale,bisogna essere gentili e generosi!L’atmosfera natalizia è bellissima! Le vetrine tutte colorate piene di lucine e poi… l’albero di piazza San Secondo, gigante e maestoso. Auguri a tutti gli astigiani e anche agli “stranieri” felice Natale a tutti e, forse, al prossimo anno!

Alexandra Matepiuc

Quest’anno vorrei che per tutto il mondo il Natale sia più bello, anche per le famiglie un po’ più povere, buon Natale a tutti voi!Il giorno di Natale, per favore non inquinate, abbiate rispetto nei confronti degli altri, io a Natale cerco di essere più buona e voi?

Alice Gonella

Il venti quattro a mezza notte si aprono I regali

poi però mangio il pandoro e diventa una giornata d’oro

Alessio Raimondo

Natale ad Asti puoi passar, ballare sotto l’albero con la neve.

C’è un mangione sul lettone sta mangiando il panettone gli è cresciuto un gran pancione.

La mamma sta cucinando e io col cuginetto giocando

Vittoria Florean

Tra poco è Natale e si prepara il presepe e l’albero di natale e canzoni da far ballar.

E per le via e in piazza San Secondo, ci sono i mercati dai fare impazzire di gioia per gli sconti .E Natale senza panettoni, regali e decorazioni.

E la gioia del Natale e fa impazzire la gente.

Maximo Culqui Setaro

Il Natale è grande e speciale

perchè si può andare da babbo natale

ci sono grandi doni per noi

la vita e un gran dono per noi

perche si può stare con voi

vivere in pace e tranquillità

perchè il Natale è di là

Alessandro Ligato

A Natale si può festeggiare

e tutti insieme a casa stare

sarà una giornata d’ oro

e si mangia anche il pandoro

vi auguro a tutti un buon Natale

dall’ Italia all’ Australia.

Mattia Termini

Sotto l’albero c’è

un regalo per tè.

Sotto l’albero c’è

la felicità dei bambini,

sotto l’albero c’è

un grande abbraccio che

abbraccia tutto il mondo

sempre sorridendo.

Sotto l’albero c’è

il mondo che ti guarda con un sorriso splendente

ed un augurio a tutta la gente.

Mattia Fantino

Buon Natale a tutti quanti

piccoli e grandi,

tanti auguri alla città

con amore e felicità.

Quando mezzanotte scoccherà

la magia arriverà,

per tutti i bambini del mondo

buon Natale in girotondo!

Asya Scartabello

A Natale si fa una festa

solo che a volte ti fa girar la testa,

c’ è talmente tanto rumore

ma l’importante è che ci sia amore.

Buon Natale a tutta la gente

io vi auguro un Natale splendente,

baci,abbracci e canti

faccio gli auguri a tutti quanti.

Rebecca Urraci

Buon Natale cara Asti

che dai sempre ottimi pasti,

tutti guardano la merce in vetrina

dalla sera alla mattina.

Passando in piazza San Secondo

vedi tutta la gente girare in tondo.

Il Natale si festeggia in compagnia

con la famiglia,amore e tanta allegria

Eduard Sindilaru

Buon Natale adesso è il momento

di scherzare, sono tutti pronti per giocare,

giochi, scherzi, allegria, guarda

che vento mi porta via!

Cibo e bontà ,per la nostra libertà.

Salta e balla per tutto il mondo

e fai un bellissiimo girotondo.

Luci accese per la città

Stefano Porcellini

Auguri a tutti, questo Natale sarà particolarmente bello, me lo sento. Spero che come primo regalo tutti stiate bene e come sogno vorrei tutti a girare insieme a me attorno all’albero di San Secondo. Regalare, donare: sono le cose più belle del Natale perché secondo me è questo lo spirito natalizio: riunirsi, stare bene e ridere.

Emanuele Bonello

Dicembre, mese più bello

Capodanno, Natale,

insomma sembra speciale!

Il panettone sullo scaffale

Pronta ad essere mangiato

E festeggiato

A domani il pandoro

E i miei regali con un foro,

tutti aperti e io felice,

e trovarmi a volare come una fenice.

Bader Kessi

Auguri di buon Natale a tutti i bambini del mondo da

Alessandro Monaco

Auguri di Buon Natale è il momento di festeggiare quando apro i regali mi sembra di sognare e quando è Natale arriva anche il momento di scherzare e intanto arriva Babbo Natale e porta i regali.

Sirya Pellitteri

Buon Natale! Il Natale è speciale per tutti i bambini del mondo che girano in piazza San Secondo, le vetrine tutte luccicanti per le strade tutti i canti. Il Natale è molto bello quando lo festeggiamo in compagnia con amore e tanta allegria.

Wendy Troci

Buon Natale a tutti i cittadini specialmente ai bambini, vorrei regalare ai senzatetto un posto dove dormire e dove restare, ai miei genitori tutta la mia gioia.

Hilari Shelqeti

Dicembre, mese più bello dell’anno, dicembre con la neve che scende, c’è molta fantasia nella mia poesia, dicembre si esce e ci si diverte dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, tutti festeggiano in allegria, tutti in compagnia.

Davide Mussa

A Natale si può festeggiare e un bell’anno sta per arrivare. Vorrei trascorrere il Natale con la mia famiglia, cosi sarà una meraviglia. A Natale mangio il pandoro e domani sarà una giornata d’oro.

Alessio Impera