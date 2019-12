Filastrocche di Natale della quinta della scuola primaria di Tonco

Anch’io farò dei regali…

Per i miei nonni baci abbondanti

per ricordargli quanto sono importanti.

Per i papà un sacco di felicità

per ricordargli la loro bontà.

Per le mamme di tutto il mondo

un sentimento di amore profondo.

Per tutti un gran girotondo

che abbracci tutto il mondo.

Fabrizio, Francesca, Valentina

Filastrocca di Natale

Come ogni anno

in un bel giorno

il Natale fa il suo ritorno.

La notte della vigilia

si riunisce ogni famiglia.

Regali,abbracci a volontà

che portano ai bambini molta felicità.

In quella notte nasce un pargoletto

che per noi è il prediletto

Arianna, Elisa, Georgiana, Ginevra