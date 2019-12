Festa di Capodanno in piazza Risorgimento ad Alba

Giunto alla 21esima edizione, il Capodanno di Alba comincia in piazza Risorgimento alle ore 23.30 con il tradizionale Nutella Party, con il pane offerto dai Panificatori Albesi, il panettone e il brindisi della mezzanotte, preceduto dal saluto del Sindaco che lancerà il countdown.

La scenografia aerea richiama il vino della festa con maxi grappoli d’uva. A far da sfondo grandi pini stilizzati realizzati in balloon art e una allegorica rappresentazione in scala dei pianeti del sistema solare.

L’animazione live è curata dai “Senzanome”, Nomadi cover band del torinese

Il benvenuto al nuovo anno è animato da una nevicata di 10.000 palline di gommapiuma e dalla cascata di 1.500 palloncini in lattice biodegradabile con all’interno buoni sorpresa.

Nel cortile della Maddalena, dalle ore 22.30, ascensione in mongolfiera per vedere dall’alto la città illuminata a festa.

Il Museo Civico “Federico Eusebio” è aperto il 31 dicembre dalle 15 alle 18.

Palazzo Banca d’Alba ospita la mostra di Ugo Nespolo “Inno alla gioia”. Il 31 dicembre la mostra è aperta dalle 15 alle 19. Ingresso libero.

Il 31 dicembre ed il 1 gennaio è aperta in piazza Elvio Pertinace la pista di pattinaggio sul ghiaccio dalle ore 10 alle 22. Per i più piccoli viaggia in piazza Michele Ferrero il “Trenino dei desideri”.

La chiesa di San Giuseppe ospita la Mostra dei Presepi, che resterà aperta anche il 31 dicembre e il 1 gennaio dalle 14:30 alle 18:00.

Il 1 gennaio 2020, alle ore 17:30, nella Chiesa di San Domenico, si terrà il concerto di Capodanno “Strauss e il violino magico” con l’Orchestra Sinfonica di Stato della Bulgaria. Info www.albamusicfestival.com

Per conoscere gli altri eventi sul territorio: Ente Turismo 0173 35833 www.langheroero.it