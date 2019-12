Europa Verdi Asti: “Chiediamo alle autorità di vietare l’uso di petardi e fuochi in tutto il territorio provinciale”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma di Giuseppe Sammatrice e Ketty Increta, Coordinatori Europa Verdi Asti.

“Come ogni anno nei giorni che precedono il primo dell’anno i botti ed i fuochi di artificio sono un vero dramma per gli animali domestici, selvatici e per una miriade di persone sensibili.

Il 12 dicembre si è riunito in Prefettura ad Asti il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ma nessun divieto ai fuochi d’artificio è stato emanato, soltanto direttive nazionali per la tutela dei luoghi sensibili, Il Sindaco di Asti ha vietato per motivi di sicurezza l’uso dei fuochi d’artificio nei pressi della piazza S. Secondo in cui si svolgeranno gli spettacoli di fine d’anno.

Noi di Europa Verde Asti, contrariati dalla mancanza di sensibilità delle istituzioni al tema in oggetto, riteniamo tale scelte ingiusta per centinaia di animali domestici costretti a soffrire e per certi casi a morire per colta di chi ci governa.

I Cittadini saranno costretti a rimanere chiusi nelle proprie abitazioni per accudire i propri amici a quattro zampe rinunciando alle feste di piazza e veglioni di Capodanno.

Fiduciosi chiediamo alle autorità competenti di provvedere con urgenza all’emanazione di provvedimenti atti ad evitare tale disagio e maltrattamento indotto vietando l’uso di petardi e fuochi in tutto il territorio provinciale.”

Giuseppe Sammatrice

Ketty Increta

Coordinatori Europa Verdi Asti.