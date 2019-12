Doppio Concerto di Natale a Portacomaro e ad Asti

Il Coro Polifonico Astense e la Banda Musicale Comunale di Portacomaro sono lieti di presentare il loro concerto di Natale, in doppia replica domenica 22 dicembre 2019 alle ore 21:00 a Portacomaro (AT) presso la palestra comunale, e mercoledì 25 dicembre 2019 alle ore 21:15 ad Asti presso la Chiesa di San Pietro.

Il programma si aprirà con l’esecuzione del “Pater Noster” dalla “Missa Solemnis” dedicata a Papa Giovanni Paolo II di Serge Lancen, compositore parigino scomparso nel 2005. Sempre dal repertorio contemporaneo, verrà eseguita la “Missa Brevis” per coro e banda di Jacob De Haan, compositore olandese vivente.

Nella seconda parte del concerto, saranno eseguiti brani tradizionali natalizi, alcuni dei quali elaborati da Gianluca Fasano, il maestro del Coro Polifonico Astense, al quale sarà affidata la bacchetta della direzione dell’intero concerto. Tra le varie ed interessanti esperienze musicali proposte, segnaliamo in particolare il brano gospel “Go Tell It on the Mountain” e il celebre “Happy Xmas (War Is Over)” di John Lennon.

Le voci soliste che arricchiranno le pagine musicali eseguite dalle due formazioni saranno: Emanuela Tartaglino, soprano; Rosy Zavaglia, mezzosoprano; Corrado Margutti, tenore; Claudio Marocco, baritono.

La Banda Musicale Comunale di Portacomaro è stata preparata dai maestri Sara Malandrone e Matteo Ravizza.

L’evento si inserisce in una felice collaborazione tra queste due realtà che è iniziata lo scorso maggio, quando le due formazioni hanno debuttato insieme nel concerto per il gemellaggio con il coro “Evangelische Kantorei” di Biberach avuto luogo ad Asti, ed è proseguita a giugno con il concerto conclusivo della Festa della Musica di Portacomaro (con la partecipazione della “Corale Giaveno InCanto” di Giaveno).

Il Coro Polifonico Astense e la Banda Musicale Comunale di Portacomaro invitano tutti i cittadini di Asti e provincia a queste due serate, segnate dall’esplorazione di musicalità più fresche e contemporanee rispetto al tradizionale percorso artistico sperimentato negli anni precedenti.

Ingresso libero.