Domani va in scena il Gelindo: iniziativa solidale del Lions Club Storici, Artisti e Presepisti d’Asti

Domani, venerdì 20 dicembre, alle 21 al piccolo teatro della sala dei presepi in via Carlo Lessona 6 andrà in scena il Gelindo di Nattino grazie alla “Cumpania del Gelindo” che ha accolto l’invito del neonato Lions Club Storici, Artisti e Presepisti d’Asti.

Il testo dello spettacolo è stato scritto quaranta anni or sono da Luciano Nattino e si ispira alla “divota cumedia” della tradizione che racconta le avventure del pastore arrivato per primo alla capanna.

Gelindo è un pastore, un uomo semplice, burbero, un po’ testone, ma dal cuore d’oro, con un agnello disposto intorno al collo, che per obbedire al censimento dell’imperatore lascia la sua casa in Monferrato e, per quella magia che avviene solo nelle favole, si ritrova dalle parti di Betlemme. Lì incontrerà Giuseppe e Maria, li aiuterà a trovare la grotta ove alloggiare, e sarà lui il primo a visitare il Bambino Gesù. Nella trama del Gelindo assistiamo a scene contadinesche che possono sembrare ingenue, ma che raccolgono in sé tutta la meraviglia riconoscente delle anime semplici. Gelindo e la sua famiglia trattano la Madonna e San Giuseppe senza soggezione, usando espressioni genuine, e davanti al Bambino Gesù si comportano esattamente come con uno dei loro bambini.

Andranno in scena: Adriano Rissone, Loredana Morra, Ileana Pastrone, Franco Idino, Federico Trento, Giglio Grasso, Antonella Guelfo, Giovanni Berardi, Domenico Gazzera, Mamadou Sek, Giorgio Zappa, Pino Pampanaro, Giovanni Caron e Lillo Agrò.

I proventi della serata saranno interamente devoluti all’acquisto di cibo per la mensa per i poveri di corso Genova.

“Sono molto soddisfatta dell’iniziativa del sodalizio – afferma Maria Sabini, presidente del Lions Club Storici, Artisti e Presepisti d’Asti – Il cibo acquistato sarà donato già lunedì 23 dicembre direttamente nelle mani di suor Luigina che si occupa dell’importante realtà astigiana”.

Chiunque fosse interessato ad assistere allo spettacolo potrà contattare il numero 3803051910