Si terrano domani mattina, sabato 28 dicembre, i funerali di Melita Rabbione, scomparsa a 73 anni il giorno di Natale.

Le esequie saranno celebrate nella chiesa di San Paolo alle 10,30, poi la salma sarà tumulata al cimitero di San Damiano d’Asti.

Come indicato sul manifesto funebre non fiori ma eventuali offerte potranno essere devolute per le Missioni delle Figlie Nostra Signora della Pietà.