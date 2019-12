Come rispettare l’ambiente, non sprecare energia e risparmiare denaro?

La Provincia di Asti e la Città metropolitana di Torino hanno realizzato una campagna di comunicazione che riguarda gli impianti termici.

“Siamo partiti dalle difficoltà – dichiara il presidente della Provincia di Asti Paolo Lanfranco – che spesso emergono nel districarsi fra le norme che definiscono obblighi, scadenze e procedure per una corretta gestione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione estiva”.

“Con questo scopo – aggiunge il consigliere provinciale delegato all’Ambiente Andrea Gamba – è nato un vero e proprio decalogo che informa, in modo semplice e chiaro, sulle procedure e sulla gestione degli impianti, sugli obblighi e le scadenze, oltre alle indicazioni utili per non sprecare energia, per risparmiare denaro e rispettare l’ambiente”.

Il decalogo si rivolge sia ai proprietari o inquilini degli immobili, sia agli amministratori di condominio nel caso di impianti centralizzati.

In sintesi, le dieci cose da ricordare sono:

• rispettare i periodi di esercizio degli impianti;

• affidare i lavori di installazione e controllo a imprese abilitate;

• sottoporre l’impianto a manutenzione periodica;

• conservare la documentazione obbligatoria dell’impianto;

• far controllare periodicamente l’efficienza energetica e le emissioni inquinanti;

• verificare che il tecnico abbia effettuato la registrazione sul CIT (Catasto Impianti Termici) dell’impianto;

• verificare eventuali anomalie annotate sul rapporto di controllo e manutenzione;

• rispettare la corretta ripartizione delle spese negli impianti centralizzati;

• rispettare i vincoli previsti per l’installazione e l’utilizzo di impianti a biomassa;

• valutare l’opportunità di realizzare gli interventi di efficientamento energetico segnalati dal manutentore.

Per approfondimenti è possibile scaricare l’opuscolo informativo “le dieci cose da sapere” disponibile sul sito internet della Provincia di Asti https://www.provincia.asti.it/it/page/impianti-termici