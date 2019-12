Cosa fare nel fine settimana? Gli eventi del week end dell’Astigiano… e dintorni

Ancora tantissimi eventi nel week end dell’Astigiano, ovviamente a tema natalizio aspettando che arrivi il 25 dicembre.

Ultimo appuntamento a Govone con Il Magico Paese di Natale, che vi aspetta ancora sabato 21 e domenica 22 con il suo fascino e le sue proposte speciali, in quello che è stato decretato come 13° miglior mercatino d’Europa.

Ma le atmosfere natalizie si respirano anche a Mombercelli, con la Casa di Babbo Natale, a San Damiano d’Asti, con un week end ricco di eventi e soprattutto con il Presepe Vivente. A Calosso il Natale domenica è tra i Crotin, mentre a Revigliasco si attende con il Concerto di Natale, in programma sabato sera. Continua anche la rassegna Oro Incenso Mirra – Presepi nel Monferrato, con i suoi 1200 presepi nei dieci Comuni che aderiscono all’iniziativa.

Ad Isola d’Asti, al Centro Commerciale I Bricchi, il Natale ha qualcosa di esotico, con la due giorni per bambini dedicata a Shimmer & Shine, a Viarigi i mercatini sono sotto il cappello di “Saltinpiazza Winter”.

Il Natale sa di pasta al pomodoro a km zero con l’evento di sabato pomeriggio alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti per ‘…Aspettando Natale’ mentre domenica il Natale è di “Libera Terra”. Continua anche la Mostra di Presepi “Natale nel Mondo: i Presepi Equo e Solidali”.

Scoprite tutti i dettagli nella nostra sezione speciale “Cosa fare nell’Astigiano”, sempre aggiornato con le nostre migliori proposte: per le info di questi ed altri eventi clicca QUI .