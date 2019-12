Profondo cordoglio ad Asti per l’improvvisa scomparsa di Paolo Bonfanti, morto nella notte a causa di un infarto.

Paolo, 65 anni, era un volto storico del negozio di Marchia, la cartolibreria di Corso Alfieri.

Molto stimato in tutta la città per la sua cultura e la gentilezza, come dimostrano i tanti messaggi che in queste ore sono stati postati sul suo profilo facebook.

I funerali di Paolo Bonfanti saranno celebrati domani pomeriggio, martedì 31 dicembre, alle 15 nella chiesa di Santa Caterina ad Asti.