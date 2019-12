Cordoglio ad Asti per la scomparsa di Melita Rabbione

Si è spenta nel giorno di Natale Melita Rabbione, molto conosciuta ad Asti per il suo impegno su più fronti.

Così la ricorda la Caritas di Asti dandone il triste annuncio: “E proprio nel giorno di Natale ha smesso di soffrire e raggiunto la pace la cara Melita Rabbione. Tanto ha dato professionalmente nella scuola, tanto in Diocesi e anche nella Caritas. Per tutti noi è stato un grande dono. Da oggi continuerà a collaborare in altro modo…”

Cordoglio è già stato espresso da molte personalità del mondo scolastico, politico e sociale della città.

Anche la Redazione di Atnews si stringe intorno alla famiglia di Melita in questo momento di dolore e si unisce al cordoglio per la sua scomparsa.