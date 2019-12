Consiglio Provinciale e Assemblea dei Sindaci: le ultime sedute del 2019

Il Presidente della Provincia di Asti Paolo Lanfranco ha convocato il Consiglio Provinciale e la successiva Assemblea dei Sindaci per giovedì prossimo, 19 dicembre, rispettivamente alle 13 e alle 17.

L’ordine del giorno del Consiglio prevede:

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Proposta di deliberazione ad oggetto: “Piano triennale dei fabbisogni del personale dell’Ente per gli anni 2020 -2021 -2022”;

3. Proposta di deliberazione ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 – Approvazione”;

4. Proposta di deliberazione ad oggetto: “Adozione dello schema di bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati”;

5. Proposta di deliberazione ad oggetto: “Piano ordinario di revisione delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazione possedute al 31.12.2018 – Relazione sui risultati conseguiti con riferimento alla revisione straordinaria ex art. 24 Dlgs. 175/2016 -Adempimenti”;

6. Proposta di deliberazione ad oggetto: “Transazione per lo scioglimento del vincolo modale derivante dall’atto di donazione di Villa Badoglio”;

7. Proposta di deliberazione ad oggetto: “Società Aurum et Purpura – Approvazione bilancio finale di liquidazione”;

8. Proposta di deliberazione ad oggetto: “Documenti previsionali 2019/2021 – Variazione di bilancio n. 8”;

9. Proposta di deliberazione ad oggetto: “Atto di trasferimento alla Provincia di Asti di una porzione, con destinazione ad uso scolastico, del complesso edilizio “Ex Scuola Media Gatti” sito in Asti via Roero / via Scarampi di proprietà del Comune di Asti, ai sensi dell’articolo 8 della Legge 23 del 11/01/1996”;

10. Proposta di deliberazione ad oggetto: “Convenzione con la Provincia di Novara per l’organizzazione e lo svolgimento degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di persone su strada, in base a livelli sovraprovinciali di aggregazione territoriale. Rinnovo per l’anno 2020”;

11. Proposta di deliberazione ad oggetto: “Proroga al 31/12/2020 delle norme finanziarie transitorie di cui all’allegato B alla D.C.P. n. 50 del 22/09/2017”;

12. Proposta di deliberazione ad oggetto: “Comune di Costigliole d’Asti – Variante parziale n. 8 al P.R.G.C. ai sensi dell’art.. 17, commi 5, 6 e 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. – Pronunciamento di compatibilità”.

I Sindaci sono chiamati invece a esprimersi, come la legge ha loro attribuito, sul parere allo schema del Bilancio di previsione 2020/2022. La seduta prevede ulteriori aggiornamenti sul piano occupazionale della Provincia 2020/2022, sugli autovelox, sulla Cosap, sul servizio di recupero fauna selvatica, sul progetto per giovani amministratori “Decido Io!.

A fine lavori è prevista l’approvazione dello schema di bilancio di previsione 2020/2022 da parte del Consiglio Provinciale.