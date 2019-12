Concerto di Capodanno con l’Orchestra Sinfonica di Asti al Teatro Alfieri

Si conferma anche per il 2020 il tradizionale appuntamento con il Concerto di Capodanno con l’Orchestra Sinfonica di Asti per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Mercoledì I gennaio, alle 17.30, sul palco del Teatro Alfieri di Asti, l’O.S.A. e il M° Giulio Marazia, tornano con la dodicesima edizione del concerto ed un rinnovato programma musicale che spazia dalla grande tradizione italiana ed il classico repertorio viennese, ormai diventato una tradizione conclamata anche per la città di Asti.

Le note delle sinfonie di Rossini, Bellini, Donizetti e Verdi si fonderanno con quelle di spumeggianti polke e marce, alternate a valzer insensibili al trascorrere degli anni, risuoneranno in un teatro in cui allegria e festa faranno da padroni di casa.

Barbiere di Siviglia, Don Pasquale, Nabucco con gli immancabili come Sangue Viennese, Tritsch-Tratsch Polka, Sul bel Danubio Blu, Rose del Sud, consentiranno al pubblico di vivere il concerto in un clima di serenità e speranza per l’anno nuovo accompagnati da melodie entrate nel cuore di tutti e consacrate capolavori eterni.

L’orchestra condirà il tutto con simpatiche gag e simpatici siparietti tra musicisti, direttore e pubblico, con un finale che si preannuncia travolgente.