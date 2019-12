Cinema Lumière: arriva “Sorry we missed you” con Ken Loach

Nuovo appuntamento settimanale con la programmazione del Cinema Lumière di Asti.

Si avviano al termine le programmazioni di PINOCCHIO per la regia di Matteo Garrone con Roberto Benigni questa volta nei panni di Geppetto, Gigi Proietti (mangiafuoco), Marine Vacth (Fata Turchina), Rocco Papaleo (Gatto), Massimo Ceccherini (Volpe), Federico Ielapi (Pinocchio) e tanti altri nei vari personaggi della favola più amata che prende vita al cinema. Fino al 1° di gennaio. Il numeroso pubblico dimostra la validità dell’opera di Garrone.

Dal 2 gennaio: SORRY WE MISSED YOU, il nuovo film di KEN LOACH. Il nome stesso del regista è una garanzia. Due settimane fino al 14 gennaio.

Dal 16 gennaio entrerà in programmazione il film 18 REGALI, la storia vera di una mamma, Elsa Girotto. Film di Francesco Amato, con Benedetta Porcaroli, Vittoria Puccini e Edoardo Leo.

Ecco il programma:

LUNEDI’ 30 dicembre – ore 21,15: PINOCCHIO

MARTEDI’ 31 dicembre – ore 19,00 e 21,30: PINOCCHIO

MERCOLEDI’ 1 gennaio – ore 16,30 – 19,00 e 21,30: PINOCCHIO (ultime proiezioni)

GIOVEDI’ 2 gennaio – ore 21,15: SORRY WE MISSED YOU con Ken Loach

VENERDI’ 3 gennaio – ore 21,15: SORRY WE MISSED YOU

SABATO 4 gennaio – ore 19,00 e 21,30: SORRY WE MISSED YOU

DOMENICA 5 gennaio – ore 16,30 – 19,00 e 21,30: SORRY WE MISSED YOU

LUNEDI’ 6 gennaio – ore 16,30 – 19,00 e 21,30: SORRY WE MISSED YOU

MARTEDI’ 7 gennaio – ore 21,15: SORRY WE MISSED YOU

MERCOLEDI’ 8 gennaio: riposo – nessuna proiezione

GIOVEDI’ 9 gennaio – ore 21,15: SORRY WE MISSED YOU

VENERDI’ 10 gennaio – ore 21,15: SORRY WE MISSED YOU

E’ possibile aggiornarsi consultando il sito del cinema: www.cinemalumiereasti.jimdo.com e Facebook: lumiere.

Contatti: 0141.413630 (segreteria telefonica) e 333.5931921 (responsabile).