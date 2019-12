Cena di Natale degli Alpini di Asti all’insegna di amicizia e solidarietà

Salone della Casa degli Alpini di Asti colmo di Penne Nere e di allegria per la Cena degli Auguri dell’ANA.

Tantissimi Alpini provenienti da tutta la provincia hanno scelto di scambiarsi gli auguri di Natale trascorrendo una serata in compagnia degustando le specialità locali con il ricco menù alpino dello chef Franco e del suo team, accompagnato dagli immancabili “Cin Cin” degli Alpini, di canti e risate per una serata di spensieratezza, trascorsa all’insegna dell’amicizia e dello spirito di condivisione.

Nel corso della serata c’è stato spazio anche per la solidarietà: infatti, il Presidente dell’ANA Asti Fabrizio Pighin ha consegnato all’ANFASS di Asti e al GSH Pegaso un assegno di 1000 euro ciascuno, in buona parte ricavati dalla XV edizione del “Concerto di Natale” ed integrati dalla stessa ANA di Asti per arrivare a “cifra tonda”.

Alla serata ha partecipato anche il Sindaco di Asti Maurizio Rasero, anche lui Alpino DOC, portando i suoi auguri a tutti i presenti.