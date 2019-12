Capodanno tra i presepi con “Oro incenso mirra – Presepi nel Monferrato”

Prosegue Oro incenso mirra – Presepi nel Monferrato, la rassegna di presepi diffusi tra dieci borghi dell’Astigiano.

Visita al presepe di Anna Rosa Nicola ad Albugnano

Nella conca di Vezzolano si trova un gioiello dell’arte romanica, la Canonica di Santa Maria, cosiddetta Abbazia di Vezzolano. In questa imperdibile cornice si trova il singolare presepe della restauratrice Anna Rosa Nicola. L’opera stupisce ogni anno con nuovi dettagli, scorci di vita quotidiana in miniatura, una rappresentazione veritiera dei mestieri più originali e talvolta dimenticati. Da non perdere anche il centro storico di Albugnano e il suo Belvedere, balcone sul Monferrato alla ricerca dei tipici addobbi natalizi sparsi per il paese.

“Presepe… che meraviglia” ad Aramengo

Il Comune di Aramengo – in collaborazione con Anna Rosa Nicola, l’artista Giorgio Franco e il Centro Francescano Culturale Rosetum presenta la mostra “Presepe… che meraviglia”. Un percorso di 18 paesaggi attraverso i quali ci si inoltra nei diversi significati degli elementi che compongono il presepe.

In frazione Marmorito, piazza del Peso, sarà allestito il presepe realizzato dalla comunità di Marmorito.

Il grande presepe meccanico di Camerano Casasco

Sotto i voltoni in tufo delle cantine del castello, vicino all’antico forno comunale del 1700, si può visitare il presepe meccanico degli antichi mestieri costruito dallo scultore Gennaro Cosentino; frutto di 25 anni di lavoro, del presepe fanno parte circa 40 statue in legno, animate dal meccanismo di decine e decine di motori elettrici che lo stesso Cosentino ha progettato. Nei giorni di apertura del presepe è possibile visitare anche i preziosi stucchi dei maestri Luganesi (1650 circa) nella chiesa parrocchiale recentemente restaurati. Nella ex chiesa parrocchiale del borgo medievale di Casasco sarà allestito un presepe con statue originali del 1700.

I 200 presepi di Castagnole delle Lanze

Entra da questa edizione nel circuito di Oro incenso mirra – Presepi nel Monferrato anche Castagnole delle Lanze dove sarà possibile visitare circa 200 presepi realizzati con materiali poveri e semplici che richiamano prodotti e tradizioni del territorio. Nel borgo storico del paese si potranno infatti ammirare gli originali allestimenti realizzati dai volontari dell’Associazione Culturale Torre del Conte Paolo Ballada di Saint Robert, insieme ai residenti di Castagnole delle Lanze, compresi i bambini e alcuni artigiani locali.

È d’obbligo la tappa al parco della Rimembranza: ad accogliere i visitatori il presepe a misura d’uomo.

Il presepe del vino e quello ambientato nell’antica Roma a Castagnole Monferrato

Nelle cantine della settecentesca Tenuta La Mercantile saranno allestiti diversi presepi. In particolare, da non perdere il Presepe del Vino: opera di Marco e Piera Roggero e di Stefano Parodi è un presepe ispirato alla vendemmia e alla commedia dialettale “Gelindo ritorna”; il paese di Castagnole è protagonista del presepe fatto dagli ospiti della Casa di Riposo “Coniugi Valpreda Capitolo” coordinati da Betty Pavese. Saranno esposti anche circa 200 altri presepi e la nuova realizzazione del presepe all’uncinetto di Carla Fresia. È ambientato tra gli antichi romani l’originale presepe di Roberto Grillo. Coordinamento di Fulvio Durando.

Per tutto l’arco della rassegna si potrà degustare il Ruché di Castagnole Monferrato.

“Il Borgo e i suoi Presepi” a Cocconato, tra arnie, presepi all’uncinetto e tante creazioni inedite

Nel paese riconosciuto ufficialmente tra “I Borghi più Belli d’Italia” si potranno visitare le nuove creazioni tra circa 150 presepi esposti negli angoli caratteristici del centro storico e tra i punti panoramici con una suggestiva illuminazione notturna.

Nel Salone Comunale nel Cortile del Collegio si terrà la mostra “Presepi d’Artista”: rappresentazioni artigianali di maestri presepisti sempre curiose e Interessanti come il presepe con 40 movimenti a cui Maurizio Longobardi lavora dal 2014, il nuovo allestimento dell’ormai celebre presepe all’uncinetto di Adriana Gandini, le realizzazioni più recenti dei presepisti del gruppo “Artigiani del Presepe Torino” (Antonio Aiello, Adriano Gatto, Roberto Niglio, Pierluigi Calogiuri), il presepe di don Renato Della Costa e Beppe Puglia, il pezzo unico intagliato in legno dell’artista polacco Jan Laonczack, la nuova versione del presepe in foglie di mais di Paola Bonetto, le originali creazioni di Antonella Armosino (in setacci di varie dimensioni con diversi cereali, in rilievo su piatti di ceramica, in quadro con sabbie di fiume).

A grandezza naturale poi il bel presepe animato realizzato da artisti cocconatesi e illuminato nelle ore notturne: ogni anno nuovi personaggi disposti lungo la scalinata e tutt’intorno alla chiesa di Santa Maria della Consolazione.

L’apicoltore Francesco Collura e il suo allievo Marco Roati proporranno una decina di arnie in cui diversi artisti creeranno presepi ispirati al lavoro delle api; altri presepi saranno realizzati nelle arnie dai ragazzi della IV elementare della scuola di Cocconato, guidati dal Gruppo Artigiani del Presepe Torino, e verranno posizionati lungo il percorso di visita nella “via delle api”.

A Grana il prezioso presepe di Nino di Muzio

Il prezioso presepe realizzato da Nino Di Muzio, oggi gestito dal figlio Cristiano, è esposto nei locali sottostanti la Chiesa in piazzetta Maria Ausiliatrice. La tecnica è artigianale: alcune statue sono costruite a mano, con resina e stoffa. Il presepe occupa circa 100 metri quadri, con 380 personaggi e due sinagoghe in legno, oltre a un castello, il palazzo di Erode, varie abitazioni. Davanti al presepe, la rievocazione dell’Annunciazione, dei profeti e un piccolo villaggio con il vecchio mulino ad acqua. Suggestivi giochi di luce scandiscono i momenti dell’alba, del giorno, del tramonto e della notte.

Gli abitanti di Monale protagonisti del presepe di Remo Marangon

Il percorso parte dal presepe realizzato da Remo Marangon – le cui statue, ad altezza naturale, ritraggono alcuni dei concittadini monalesi- e arriva fino al castello. Si possono ammirare anche le statue di terracotta prodotte dai cittadini di Monale nei corsi guidati dall’artista Martino Canavese. La mostra si conclude con il presepe intagliato nel legno da Canavese, dove la Sacra Famiglia è a grandezza naturale.

Oltre 100 presepi provenienti da tutto il mondo sono esposti nel Salone Polivalente.

Lunedì 6 gennaio, dalle 9, camminata della Befana con partenza da piazza Umberto I e visita guidata ai presepi.

A Montegrosso d’Asti il presepe meccanico di Maurizio Nanni e altre rappresentazioni allestite nei vagoni storici

Il grande presepe meccanico interamente costruito a mano da Maurizio Nanni e curato nei particolari con personaggi in movimento e la scena scandita dalle diverse fasi del giorno e della notte sarà esposto fino al 26 gennaio nell’edificio “Scalo Ferroviario” adiacente alla stazione. All’ingresso della mostra le sagome della Sacra Famiglia, i magi, i pastori, lavorate dalla Scuola di Falegnameria di Montegrosso e dipinte a mano da Fiorella Pia. Ambientati in due vagoni storici si potranno visitare anche diversi presepi tra i quali quelli realizzati dalle scuole dell’Istituto Comprensivo di Montegrosso d’Asti.

I 250 presepi dedicati a papa Francesco a Schierano, frazione di Passerano Marmorito

A partire dal 2010 Schierano espone presepi per le strade del paese come messaggio francescano di pace, fede e tradizione. Ogni anno i presepi, creati dagli abitanti, aumentano e ora raggiungono il numero di 250 circa.

Vengono esposti davanti alle chiese, alle porte delle case e sulle finestre, nei vicoli e lungo la strada principale che attraversa il caratteristico paese. La loro illuminazione notturna crea un’atmosfera natalizia calda e affascinante. I presepi, realizzati con semplicità e materiali naturali, sono dedicati a papa Francesco e al suo trisnonno Giuseppe Bergoglio nato a Schierano nel 1816.

Sul sito ufficiale della manifestazione è possibile consultare orari e dettagli delle diverse esposizioni (tutte a ingresso gratuito) e i percorsi consigliati tra i vari paesi messi a punto dall’associazione turistica Il Trabucco.

Un contest su Instagram, organizzato insieme alla comunità di @Ig_Piemonte, premierà le foto più belle dei presepi della rassegna.

In ogni comune si potrà trovare la medaglia ricordo dell’edizione: pezzi unici realizzati dall’artista Martino Canavese nei colori dell’oro, dell’argento e della mirra.

I PARTNER – La manifestazione ha il Patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, della Provincia di Asti, dell’Anci, del Gal Basso Monferrato Astigiano e dell’associazione Il Trabucco.

È resa possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e alla collaborazione dell’Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano.