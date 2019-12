Capodanno in Piazza San Secondo ad Asti: il programma della serata

Sarà Franco Branco, il DJ del Mare, ad effettuare, sul palco che verrà allestito in piazza San Secondo, il countdown che darà il via al nuovo anno.

Gli astigiani potranno così dire addio al 2019 e salutare il 2020 in un contesto fatto di energia, emozioni, coinvolgimento e grande divertimento che il noto DJ riesce a trasmettere anche grazie all’avanguardia tecnologica delle attrezzature musicali ed effettistiche luminose che utilizza durante l’evento.

La sua esibizione sarà preceduta, a partire dalle ore 21.30, dal concerto del gruppo astigiano YUM che scalderà la platea con il proprio sound omogeneo e ricco che non trascura il groove e richiama il soul/funk e che trova riferimenti decisamente in area Black, da Stevie Wonder e Curtis Mayfield passando per gli War, senza dimenticare i riferimenti più “accademici” come gli Steely Dan.

“Capodanno in Piazza” è organizzato dall’Associazione Italiana Cuochi Itineranti, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Asti, che ha voluto proporre un evento “diverso” rispetto ai precedenti per festeggiare l’arrivo del nuovo anno: “La nostra Associazione in sinergia con gli assessori Bologna e Imerito e gli uffici comunali di riferimento – spiega Massimo Perrone, presidente dell’A.I.C.I. – ha voluto organizzare un evento che unisse il cibo di qualità, della cui promozione ci occupiamo fin dalla nostra nascita, a diverse forme di intrattenimento affinché ci fosse la possibilità per tutti di “brindare” al 2020 in piazza San Secondo. Pertanto non sarà un evento di una sola sera, come gli anni passati. Infatti il “Capodanno in Piazza” inizierà il 30 dicembre al mattino e nel corso di tutta la giornata, fino a sera, ci sarà la possibilità di gustare piatti della tradizione, tipici del territorio e di alcune regioni italiane che verranno preparati sul momento da operatori della nostra Associazione. Il 31 dicembre si proseguirà con l’apertura degli stand di somministrazione al mattino e con il concerto e l’esibizione del DJ del Mare fino a tarda notte. Infine, grande novità di quest’anno, saremo in piazza San Secondo anche il 1 gennaio con una giornata dedicata alle famiglie ma soprattutto ai bambini, infatti oltre agli stand di somministrazione, al pomeriggio, a partire dalle ore 15, sul palco si alterneranno maghi, clown e cantanti per uno spettacolo che allieterà il pubblico presente fino oltre le ore 17.00”

In piazza San Secondo, oltre il palco, verranno allestiti una decina di stand in cui verranno proposti piatti della tradizione, tipici del territorio e di alcune regioni italiane, dagli antipasti fino al dolce. Il pubblico potrà scegliere fra gli antipasti piemontesi (vitello tonnato, peperoni con le acciughe ed i tomini con il bagnetto verde), il risotto con la Robiola di Roccaverano, gli arrosticini abruzzesi e le pannocchie grigliate, il fritto di pesce del mar Tirreno, il panino cotechino e lenticchie, gli hamburger di fassone, il maialino alla griglia ed i dolci (bunet e panna cotta artigianali). Ad accompagnare il cibo ci sarà il fermento della birra artigianale del Birrificio Sant’Andrea di Vercelli, vino del territorio e gli spumanti del Consorzio per la tutela dell’Asti DOCG. Verranno allestiti dei tavoli sia all’aperto che all’interno di una tensostruttura riscaldata dove il pubblico potrà accomodarsi per gustare le proprie scelte di cibo e riscoprire il piacere della convivialità.

“Tre giorni di cibo di qualità, musica ed intrattenimento. Questo è il Capodanno 2020 ad Asti – conclude Massimo Perrone – Voglio ringraziare i nostri sponsor: Cassa di Risparmio di Asti, Consorzio per la tutela dell’Asti DOCG e American Sound Asti, per il loro contributo. Un ringraziamento ai funzionari comunali per la loro, solita, collaborazione ed un ringraziamento all’Amministrazione Comunale per la fiducia che viene posta nella nostra Associazione offrendoci la possibilità di organizzare eventi sul territorio. Per concludere, ringrazio i volontari dell’Associazione Italiana Cuochi Itineranti sia per il lavoro svolto in quest’ultimo mese dal punto di vista organizzativo ma soprattutto per il lavoro che svolgeranno durante l’evento per rendere il Capodanno 2020 memorabile!”