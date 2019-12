A Costigliole d’Asti Capodanno a teatro e brindisi al Castello

Si sta per aprire per la diciassettesima volta il sipario sulla “Mezza Stagione”, il cartellone della stagione invernale 2019/2020 del Teatro Municipale di Costigliole d’Asti, che si conferma nel panorama dei teatri regionali.

La stagione teatrale è realizzata dal Comune di Costigliole d’Asti, dalla Fondazione Piemonte dal Vivo e dal Teatro degli Acerbi, con i contributi della Cassa di Risparmio di Torino e di Asti, oltre che di importanti sponsor locali.

Si comincia con uno degli appuntamenti più attesi ed originali del programma: il Capodanno a teatro.

Quest’anno, dopo il grande successo delle passate edizioni, è in programma un frizzante concerto tra i più famosi evergreen internazionali dagli anni ‘40 ai ’90.

Martedì 31 dicembre in teatro alle 22 saranno in scena Le Robin Gals (Noemi Garbo, Daniela Placci e Oli Nishi) accompagnate dal pianista Paolo Volante, una produzione della Fondazione G. Accomazzo per il Teatro.

Immaginate un palco vuoto: un pianoforte e tre microfoni. Entra un uomo con le partiture sottobraccio, si siede al piano. Prova qualche nota, poi lo distrae l’avvicinarsi di un brusio indistinto. Tre splendide pin-up sono salite sul palco e, parlando tra loro, si avvicinano ai microfoni. Silenzio. Uno sguardo d’intesa con il pianista.

E poi esplode la musica di Longest Time di Billy Joel, in tutta la sua prorompente gioia.

Il pubblico attonito stenta a credere che tanta forza sonora provenga da un pianoforte e tre voci… ma è proprio così. Tale è la forza vocale, scenica e musicale del quartetto. Comincia così il percorso musicale delle Robin Gals: un girovagare tra i più famosi evergreen internazionali dagli anni ‘40 ai ’90, da Glenn Miller ai Queen.

A seguire il brindisi nei saloni del Castello. Biglietto singolo “Capodanno a teatro” 20 euro.

La serata è in abbonamento, con la promozione “Regala un posto a teatro”: intero euro 45, ridotto euro 35 (cinque serate).

Prevendite ad Asti da Fumetti Store e a Costigliole d’Asti alla Tabaccheria Borio Carlo.

Possibilità di prenotazione telefonica al 3392532921.

Info su www.teatrodegliacerbi.it e su facebookteatro.degli.acerbi .

Prossimo appuntamento: sabato 25 gennaio, tornerà Il Regio Itinerante con il nuovo concerto “C’era una volta… il cinema” (Morricone vs Williams).