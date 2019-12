Capodanno 2020 ad Asti: ecco tutti i divieti per una festa in sicurezza

Prosegue la marcia di avvicinamento al Capodanno 2020 di Asti.

Dopo aver conosciuto il programma della festa in piazza (clicca QUI), andiamo ora a scoprire quali sono i divieti previsti per poter trascorrere una serata di festa e in sicurezza.

A partire dalle ore 20.30 del 31 dicembre 2019 e fino alle ore 06.00 del giorno 1 gennaio 2020 è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine in tutti gli esercizi pubblici, attività commerciali ed artigianali ubicate nell’area ricompresa all’interno del perimetro delimitato (vedi cartina sotto) dalle seguenti vie/piazze anch’esse interessate dal divieto: piazza Marconi, via Cavour, piazzetta San Paolo, piazza Statuto, via Q. Sella, via Balbo, via Garetti, via san Martino, piazza san Martino, via Roero, corso Alfieri, via Giobert, via Carducci, piazza Catena, via Hope, piazza medici, via Cesare Battisti, corso Dante, via Verdi, via Fontana, corso Alfieri, via Prandone, via Rosselli, corso F. Cavallotti, via Dogliotti, corso Einaudi, piazza Marconi, ivi compreso il tratto di corso Matteotti fino a via Crova.

All’interno dell’area della manifestazione, inoltre, è vietata:

-l’introduzione e l’utilizzo di petardi, fuochi artificiali, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e comunque di artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti di qualunque genere;

– l’introduzione e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine;

– l’introduzione di oggetti o strumenti atti ad offendere così come esemplificati nello schema sotto; il divieto è altresì esteso ai puntatori laser.

Il mancato rispetto dei divieti di cui sopra sarà punito con sanzioni che vanno da 25 euro a 500 euro; inoltre le bottiglie, i contenitori di vetro o lattine e gli altri oggetti, detenuti nell’area della manifestazione in violazione all’ordinanza potranno essere sequestrati.

Per quanto riguarda la viabilità sono stati disposti i seguenti divieti:

– dalle ore 6 del giorno 29/12/2019 a fine necessità connesse alla manifestazione siano vietati transito e sosta veicolare in Piazza San Secondo.

– il giorno 31/12/2019 saranno collocati lungo il perimetro della manifestazione idonei impedimenti (a tal fine potranno essere anche utilizzati dei veicoli), ad esclusione dell’ingresso da Via Garibaldi, accessibile per i mezzi di Polizia e di Soccorso, che sarà presidiato

I veicoli in divieto potranno essere rimossi e trasportati in depositeria.