Cammino d’inizio anno a Costigliole d’Asti

Anche nel 2020 a Costigliole d’Asti l’anno nuovo si inizia camminando.

L’Associazione Costigliole Cultura propone una giornata in movimento. L’appuntamento è per le 12 con ritrovo in piazza Umberto I° e a seguire, dopo un po’, la partenza per l’ignoto, per una camminata di circa tre ore.

Come sempre sono ben accetti animali di compagnia “cani, gatti, asini, cavalli …. non sono ammessi serpenti e pesci d’acqua dolce … sconsigliato portare topi e criceti per via dei gatti….” come cita il “regolamento” della camminata, che si terrà anche in caso di maltempo.

Al termine ci sarà il tradizionale scambio di auguri nella sede della Pro loco di Costigliole d’Asti che offrirà cioccolata calda e vin brulè e… chi può porti il panettone!

Informazioni al 348 1387521 (Filippo Romagnolo)