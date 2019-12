Branco di cinghiali sulla strada verso Tonco, paura tra gli automobilisti

Non si tratta certamente di notizie nuove, ma quanto successo ieri poteva avere gravi conseguenze.

Ieri nel tardo pomeriggio, verso le 18, un branco di cinghiali composto da una quindicina di capi, ha attraversato la strada che dalla provinciale sale a Tonco, mentre stavano sopraggiungendo diverse autovetture.

Solo grazie alla prontezza di riflessi della conducente della prima auto è stato evitato sia l’impatto con gli ungulati, sia il rischio di un tamponamento a catena.

Quello della fauna selvatica, in particolare dei cinghiali, sul territorio provinciale resta un problema che preoccupa molto sia per l’elevato rischio di incidenti quando attraversano le strade molto trafficate (in passato si sono verificati incidenti anche sulla tangenziale di Asti e in quella di Alba, dove purtroppo c’è stata anche una vittima), sia per i danni che causano in agricoltura.

La problematica è stata anche trattata ad inizio ottobre nella riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la prefettura di Asti, mentre le associazione di categoria agricole continuano a richiedere interventi per cercare di risolvere il problema.

A fine ottobre il senatore Marco Perosino, anche sindaco di Priocca, ha presentato un disegno di legge per il contenimento dei danni causati dai cinghiali (clicca QUI per prendere visione dell’articolo relativo).