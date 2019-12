Bacino del Tanaro: convenzione tra comuni alessandrini e astigiani per accedere a fondi europei e valorizzare il territorio

A seguito di una convenzione tra 33 comuni tra Alessandrino e Astigiano è stata costituita un’Area di Sviluppo Territoriale definita “Bacino del Tanaro”.

Capofila sarà il comune di Alessandria. Gli altri 32 sono (evidenziati quelli astigiani): Alluvioni Piovera, Altavilla, Bassignana, Calliano, Casorzo, Castagnole Monferrato, Castell’Alfero, Castelletto Monferrato, Cerro Tanaro, Felizzano, Fubine, Grana, Isola Sant’Antonio, Masio, Molino dei Torti, Montecastello, Montemagno, Oviglio, Pietra Marazzi, Portacomaro, Quargnento, Quattordio, Refrancore, Rivarone, Rocca d’Arazzo, Rocchetta Tanaro, Sale, Scuzolengo, Solero, Tonco, Viarigi e Vignale Monferrato.

Obiettivo è quello di accedere a fondi comunitari, istituzionali pubblici e privati, per avviare programmi volti al “raggiungimento della coesione sociale, economica e territoriale dell’intera area, attraverso una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, con un’azione coordinata, realizzata conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e di partenariato, sotto forma di cooperazione operativa istituzionalizzata!.

I comuni, tra di loro molto diversi per appartenenza politica, si sono uniti a costo zero per puntare in modo particolare sullo sviluppo di un turismo accessibile per facilitare attività ecologiche e sostenibili e di beneficio socioeconomico. Attenzione all’agricoltura, al risparmio energetico e a lavoro e occupazione.

Di seguito, nel dettaglio, l’elenco degli OBIETTIVI STRATEGICI COMUNI, indicati dalla Convenzione, che tutti i comuni hanno approvato in sede di Giunta e di Consiglio Comunale.