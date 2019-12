Auguri di fine anno a Montechiaro d’Asti tra musica e premiazioni

Relazione amministrativa, premiazione delle persone che si sono distinte nel corso dell’anno e concerto con musiche da Oscar.

In questo modo l’amministrazione comunale di Montechiaro d’Asti (sindaco Paolo Luzi) ha voluto concludere il 2019, facendo gli auguri di buon anno alla popolazione.

Ieri, domenica 29 dicembre, nel teatro comunale di Montechiaro, il gruppo tutto al femminile Le Muse ha proposto un repertorio dedicato a Ennio Morricone, facendo rivivere le atmosfere di quelle pellicole che hanno segnato la storia del nostro cinema. Al pianoforte il Maestro Andrea Albertini.

Sul palco è poi salito il primo cittadino che ha portato i suoi saluti soffermandosi sui progetti e lavori in corso. “L’impegno per il prossimo futuro è terminare i progetti iniziati lo scorso mandato e dare i servizi essenziali alla popolazione – ha esordito Luzi che ha poi contnuato – In quest’ultimo periodo ci son stati disagi dovuti all’apertura di diversi cantieri, che sono però in via di ultimazione, come il cappotto termico alla scuola media per un risparmio energetico, il rifacimento del tetto della palestra che si concluderà nel corso del prossimo anno, l’inizio dei lavori della nuova scuola elementare e quello del nuovo parco giochi. Si incominciano a vedere per il paese le prime telecamere, in tutto ne verranno installate 32. Abbiamo aperto via Mairano, prima fonte di disagi per la viabilità, in primavera si ultimeranno i marciapiedi. Sempre per il prossimo anno è previsto il lavoro all’illuminazione pubblica”.

Un plauso di ringraziamento al suo vice Maurizio Marcanzin ed all’assessore Davide Zanardo, fautore del pomeriggio musicale, e a tutti i consiglieri presenti. Ringraziamenti finali alle associazioni, alla pro loco, alla croce verde ed il consiglio di amministrazione della Casa di Riposo nella persona della presidente Caterina Perotti. Un ringraziamento speciale al parroco don Paolo Prunotto.

Con l’occasione sono stati premiati cittadini montechiaresi meritevoli da vari punti di vista. Hanno ricevuto riconoscimenti: Matteo Rolla che ha conseguito un dottorato di Ricerca in Bioscenze; Marco Cavanna, laurea in scienze motorie; la panetteria pasticceria F.lli Panzini per i suoi 60 anni di attività; Alice Balbo, campionessa regionale 2019 pattinaggio artistico; Maurizio Camerano, campione europeo ICN 2019 Natural Bodybuilding; Fabio Torsiello, campione regionale e vice campione italiano A.S.I. motocross; ASD Rilate Montechiaro,campione regionale serie C FIPT.