Asti, uomo in escandescenza in Corso Casale: arrestato dalla Polizia Municipale

Nel primo pomeriggio di venerdì un uomo, già noto alle Forze dell’Ordine astigiane, si aggirava in Corso Casale dando in escandescenze contro i passanti e fermando le macchine presenti nella via creando pericolo e panico.

Avvertiti da una telefonata di un cittadino al centralino del Comando, gli agenti della Polizia Municipale di Asti sono intervenuti bloccando l’uomo e dopo una fase concitata dovuta allo stato d’escandescenza del soggetto, è stato tratto in arresto con le accuse di resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e minacce.

Processato per direttissima nella mattina successiva, il giudice ha confermato l’attività documentale prodotta dalla Polizia Municipale ed ha condannato il soggetto all’obbligo di firma presso la Polizia Giudiziaria per 4 volte alla settimana e divieto di dimora nel Comune di Asti.

“Ringraziamo il Corpo di Polizia Municipale di Asti per il pronto intervento e l’ottimo lavoro svolto, sventando una situazione che poteva degenerare in una situazione di pericolo per i passanti e gli abitanti della zona” commentano l’Assessore alla Sicurezza Marco Bona ed il Sindaco di Asti Maurizio Rasero.