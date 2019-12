Asti si muove sostenibile: camminata “Regala aria pulita questo Natale”

Con l’avvicinarsi del Natale cresce anche ad Asti l’ansia da regalo: tanti concittadini si stanno impegnando per raggiungere o meglio superare la spesa media per famiglia di 221 Euro indicata dagli analisti di Coldiretti, ma con sempre meno tempo a disposizione.

La festività si trasforma in un’occasione di consumismo sfrenato, in contrasto con i valori stessi che queste giornate dovrebbero veicolare: solidarietà, sobrietà, fratellanza. La soluzione per lo scarso tempo da dedicare agli acquisti è ancora una volta l’automobile: molti cercano di parcheggiare a pochi metri dal negozio prescelto, anche per comprare solo una sciarpa o un paio di guanti, incuranti del traffico, dell’inquinamento, della difficoltà di trovare un parcheggio libero.

Il traffico natalizio si somma a quello già molto elevato dei giorni normali, rendendo lo shopping un’attività stressante e competitiva.

È necessario cercare una soluzione, per questo le associazioni, i movimenti e i singoli cittadini riuniti nella Rete Asti Cambia hanno deciso di organizzare per venerdì 20 dicembre alle ore 17.30 una camminata “educativa” invitando a partecipare tutti i cittadini che vogliono o vorrebbero dimostrare che un’altra mobilità è possibile anche ad Asti.

Sarà un’occasione per riaccendere i riflettori sulla sicurezza del camminare e dell’andare in bicicletta in città e sui vantaggi che la mobilità “dolce” può offrire alla nostra salute, al nostro ambiente e – già che ci siamo – al nostro portafogli! Questi mezzi di trasporto naturali sono privi di emissioni e aiutano a mantenere sani il nostro cuore e il nostro corpo, a rendere le città meno congestionate ed in grado di offrire una migliore qualità della vita.

La camminata cade in un momento particolarmente importante per la città di Asti, con le speranze accese dal nuovo Piano del traffico e restando immutata la grave situazione dell’inquinamento atmosferico urbano, verificato dal perdurante sforamento dei limiti di legge consentiti per il PM10 e per il valore obiettivo di ozono.

Si partirà dunque alle 17.30 da Piazza Lugano, uno dei punti più trafficati della città, percorrendo il tratto di viale Partigiani verso corso Dante e poi fino in fondo, proseguendo in corso Alfieri in direzione di piazza Santa Maria Nuova, da cui si raggiungerà Piazza Alfieri per arrivare, passando da via Brofferio e via Cavour, in piazza San Secondo. L’arrivo è previsto per le 18.30.

La camminata sarà, naturalmente, all’insegna dell’arancione, il colore che da molti mesi punteggia ogni venerdì la città, per indicare il cambiamento culturale necessario per salvaguardare la nostra esistenza quotidiana, ad Asti come in ogni angolo del pianeta. Tutti i partecipanti, che ci auguriamo numerosi, sono invitati a indossare capi, braccialetti, coccarde o altri accessori di colore rigorosamente arancione!