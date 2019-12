Principio d’incendio in un ristorante in centro ad Asti.

I Vigili del fuoco del comando provinciale di Asti sono intervenuti alle 7 di questa mattina, lunedi 30 dicembre, per un principio d’incendio sul terrazzo al primo piano del ristorante cinese di corso Alfieri 387 in Asti.

Attualmente (ore 7.40) sono ancora in corso le operazioni di spegnimento e il sopralluogo per chiarirne le cause.