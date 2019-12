Asti, nuovi autovelox in via Cuneo spuntati e abbattuti nel giro di tre giorni

Hanno avuto vita brevissima, almeno per il momento, i due nuovi autovelox piazzati in Via Cuneo, ad Asti.

“Spuntati” verso la fine della scorsa settimana, notati nella serata di venerdì ma non ancora operativi, questa mattina i due rilevatori di velocità, che in questi tre giorni di presenza hanno invitato gli automobilisti a rallentare in una strada in cui molti pigiano sull’acceleratore, sono stati ritrovati abbattuti.

Presenti su entrambe le carreggiate, i due rilevatori di velocità sono stati sradicati dal suolo: quello in entrata, sulla destra vicino al marciapiede, è rimasto coricato sull’aiula adiacente il passaggio pedonale, di quello in uscita, posizionato di fianco alla ferrovia Asti-Alba, non ci sono più tracce.

Sono in corso le indagini per rintracciare gli autori degli atti vandalici, sono all’esame degli inquirenti le immagini delle telecamere di sicurezza presenti in zona.