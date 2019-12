Asti incontra la Cina, il Forum rivolto alle imprese del territorio

Il Consolato generale cinese a Milano, in collaborazione con il Comune di Asti e con l’Ente camerale, con il supporto dell’Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero, del Consorzio Vini d’Asti e del Monferrato, del Consorzio dell’Asti DOCG e dell’Unione Industriale di Asti organizza il Forum annuale finalizzato a favorire lo sviluppo di contatti e relazioni d’affari tra il sistema economico italiano e quello cinese.

Il rapido processo di modernizzazione che ha caratterizzato l’economia cinese nell’ultimo decennio, la crescita del reddito disponibile e l’interesse sempre più diffuso per i prodotti occidentali hanno determinato un costante aumento di fruitori ed estimatori del made in Italy, con l’apertura di prospettive importanti anche per le nostre aziende.

L’iniziativa, prevista ad Asti per sabato 11 gennaio 2020, prevede diversi momenti finalizzati a far conoscere le opportunità che il mercato cinese offre alle imprese italiane. In particolare, la Camera di Commercio ospiterà, alle ore 15.30, presso la sede di Piazza Medici 8, il forum “Asti incontra la Cina”, incontro che vede la partecipazione del console commerciale cinese a Milano e di oltre 50 direttori e rappresentanti di società cinesi già operanti in Italia, i quali illustreranno le prospettive e le potenzialità del mercato cinese.

Alle ore 18, presso il Comune di Asti, sono previsti incontri individuali con le imprese cinesi. Seguirà buffet con specialità cinesi e, alle ore 20, al Teatro Alfieri, uno spettacolo musicale con artisti del Paese del Sol Levante (scarica qui il programma completo)

Per ragioni organizzative le aziende interessate devono inviare l’adesione (scaricare cliccando qui) entro e non oltre il prossimo 8 gennaio all’indirizzo mail: studi@at.camcom.it